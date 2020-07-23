Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 23 июля

Количество инфицированных коронавирусом в мире за все время пандемии превысило отметку в 15 миллионов человек. В Украине уже более 61 тысячи больных COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, затронула уже свыше 15 миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

В мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 622 183 лица, выздоровели 8 608 700 человек. В целом подтверждено 15 177 447 случаев заболевания.

Лидером по количеству больных остаются США – 3 969 786 случаев, в Бразилии зафиксировано 2 227 514 больных, Индии – 1 193 078 случаев, в России – 787 890, Южно-Африканской республике – 394 948.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки, 22 июля, коронавирусное заболевание подтвердили в 856 человек. Также 828 пациентов выздоровели и 17 — умерли от осложнений.

Всего с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 61 851 человека, из них 34 тысячи пациентов выздоровели и 1 551 — умер от осложнений. В настоящее время продолжают лечиться 26 300 человек.

За сутки больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (112) и Львовской области (109), а также в Ивано-Франковской (76) и Ровенской (71) областях.

Коронавирус в Киеве

Киев за последние сутки занимает первое место по количеству новых случаев инфицирования COVID-19. За сутки в столице зафиксировали 112 больных на коронавирус. Сейчас в Киеве 7278 случаев заболевания.

Карантин в Украине

Кабинет министров Украины принял решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 августа. Первые карантинные ограничения ввели в Украине в марте 2020 года. В настоящее время в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает гибкий подход к снятию/введение ограничений в регионах.

Отмечается, что с 1 августа адаптивный карантин в Украине будет работать иначе: усиливать карантин будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.

Вакцина от коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прогнозирует, что вакцины от коронавируса появятся весной. Главный санврач отметил, что семь вакцин уже переходят в третью клиническую стадию.

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