Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 21 июля

В топ-5 антирейтинга COVID-19 произошли изменения, всего в мире зафиксировано более 14,5 миллиона случаев. В Украине коронавирусом заразились более 60 тысяч человек.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, затронул уже свыше 14 миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 21 июля в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 609 198 человек, выздоровели 8 227 804 человек. В целом подтверждено 14 655 405 случаев заболевания.

Лидером по количеству больных остаются США – 3 825 153 случая, в Бразилии зафиксировано 2 118 646 больных, Индии – 1 118 206 случаев, в России – 776 212, а на пятое место коронавирусного антирейтинга «вырвалась» Южно-Африканская республика – 373 628 случаев, где предыдущие дни располагалось Перу.

Коронавирус в Украине

В Украине 21 июля утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 60 166. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросла на 673 человека. С начала пандемии умерло 1518 людей. Количество выздоровевших составило уже 32 199. На сегодня все еще болеет 26 449 человек.

Наибольшее количество больных зафиксировано на Львовщине. В целом на Львовщине выявлено 8 229 случаев коронавируса, из которых активными являются 6 308.

Коронавирус в Киеве

Киев занимает второе место в Украине по количеству инфицированных человек. В столице выявлено 7 034 случая заражения COVID-19. В столице Украины за прошедшие сутки не зафиксировано летальных случаев.

Борьба с COVID-19

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал основной метод борьбы с распространением коронавируса.

Тем временем в Министерстве обороны России заявили, что якобы первая российская вакцина от COVID-19, в создании которой принимали участие военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи, готова.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости 21 июля

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