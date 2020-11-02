Украина, как и весь мир, продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Однако количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19, к сожалению, ежедневно растет.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на утро понедельника, 2 ноября, в мире от COVID-19 умерли уже 1 200 361 человек. Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 46 509 232 тысяч случаев инфицирования. Более 31 миллиону человек удалось победить смертельный коронавирус.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
По состоянию на 2 ноября в Украине зафиксировано 6 754 новых случаев коронавирусной болезни. В общем за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 402 194 человека; умерли 7 375; выздоровели – 163 768 человек.
На прошлой неделе в Украине было обнаружено 53 270 случаев COVID-19, что на почти 8 тысяч больше, чем позапрошлой неделе.
Данные по COVID-19 В Киеве
В Киеве за прошедшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 507 человек, 9 человек скончались. Всего от коронавируса в столице 787 летальных исходов. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 38 745. Выздоровели в столице за сутки 12 человек, а всего коронавирус преодолели 12 тыс. 924 жителя Киева.
Столичные медицинские учреждения, подготовленные для приема больных COVID-19, заполнены почти на 73%.
Карантин в Украине и мире из-за пандемии коронавируса
Сегодня, 2 ноября, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Территория Украины, в частности, распределена на четыре карантинные зоны, в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных его частях.
Виталий Кличко заявил, что введение жесткого карантина в столице будет крайней мерой, и это принципиальная позиция руководства города.
Европа усиливает карантинные меры. Из-за резкого роста заболеваемости до конца месяца карантин уже ввели большая часть стран Евросоюза. Отныне среди них и Германия.
Коронавирус в Украине и мире: что важно знать 2 ноября
- Глава ВОЗ пошел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19
- "На полу спали две медсестрички": в сети рассказали об ужасных условиях "коронавірусної" больницы в Житомире
- Зима в Украине будет тяжелой – главный санврач об эпидемии COVID-19
- В Британии разработали тест, который определяет коронавирус за секунды
- "Находимся как на войне": инфекционист рассказала о борьбе с коронавирусом в Украине
- В Минздраве рассматривают худшие сценарии эпидемии: по 20 тысяч новых больных в сутки
- Минздрав готовится разворачивать мобильный госпиталь во Дворце спорта в Киеве
- Коронавирус может вызвать психические расстройства у пациентов после выздоровления - ученые
- Больницы Ужгорода заполнены на 100%, тяжелобольных направляют в другие районы области – ОГА
- "Меня положили в столовой": днепрянка рассказала, как справляются с коронавирусом в 9-й больнице
- В Испании бастуют сотрудники похоронных бюро: не справляются со смертностью от COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram