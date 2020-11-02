Количество инфицированных COVID-19 в Украине превысило 400 тысяч человек, а в мире - более 46,5 млн.

Украина, как и весь мир, продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Однако количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19, к сожалению, ежедневно растет.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро понедельника, 2 ноября, в мире от COVID-19 умерли уже 1 200 361 человек. Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 46 509 232 тысяч случаев инфицирования. Более 31 миллиону человек удалось победить смертельный коронавирус.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

По состоянию на 2 ноября в Украине зафиксировано 6 754 новых случаев коронавирусной болезни. В общем за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 402 194 человека; умерли 7 375; выздоровели – 163 768 человек.

На прошлой неделе в Украине было обнаружено 53 270 случаев COVID-19, что на почти 8 тысяч больше, чем позапрошлой неделе.

Данные по COVID-19 В Киеве

В Киеве за прошедшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 507 человек, 9 человек скончались. Всего от коронавируса в столице 787 летальных исходов. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 38 745. Выздоровели в столице за сутки 12 человек, а всего коронавирус преодолели 12 тыс. 924 жителя Киева.

Столичные медицинские учреждения, подготовленные для приема больных COVID-19, заполнены почти на 73%.

Карантин в Украине и мире из-за пандемии коронавируса

Сегодня, 2 ноября, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Территория Украины, в частности, распределена на четыре карантинные зоны, в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных его частях.

Виталий Кличко заявил, что введение жесткого карантина в столице будет крайней мерой, и это принципиальная позиция руководства города.

Европа усиливает карантинные меры. Из-за резкого роста заболеваемости до конца месяца карантин уже ввели большая часть стран Евросоюза. Отныне среди них и Германия.

Коронавирус в Украине и мире: что важно знать 2 ноября

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Автор: Виктория Гордиенко