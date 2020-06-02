Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 2 июня

В Украине на сегодня подтвердилось 24 340 случаев COVID-19.

Вчера Украина постепенно начала открывать бассейны и спортзалы, разрешила образовательные занятия в группах до 10 человек и запустила железнодорожный транспорт. В то же время в мире число заболевших неустанно растет и сейчас приближается к 6,3 миллионам. УНИАН собрал самые главные новости о коронавирусе за последние сутки.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро вторника, 2 июня, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 375 656 человек. В то же время, выздоровели 2 697 328 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 6 271 577 инфицированных. Прирост числа заразившихся за сутки составил 99,2 тыс. человек. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 105 147 человек, в Великобритании - 39 127, в Италии - 33 475, в Бразилии - 29 937, Франции - 28 836 и Испании - 27 127.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 2 июня в Украине 24 340 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 727 летальных, 10 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случая заражения.

Ослабление карантина

С 1 июня Украина перешла на третий этап ослабления карантина, а следовательно – отменены очередные ограничения.

С учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, в Украине разрешено, в частности, следующее:

работу бассейнов и спортзалов;

посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;

запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 1 июня 2020

Пандемия COVID-19 в Украине будет медленно угасать до конца июня – ученые.

Коронавирус лучше всего передается при низкой влажности воздуха – исследование.

На Буковине врач-анестезиолог повторно заразилась COVID-19.

В Испании за сутки не подтверждено ни одной смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.

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