Пандемия коронавируса в Украине и мире продолжается. Количество случаев COVID-19 увеличивается.
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Ситуация с коронавирусом в мире
По данным Университета Гопкинса, по состоянию на утро, 19 ноября, общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 56,2 миллиона человек.
Коронавирус в Украине: новый антирекорд
За последние сутки в Украине зафиксировали значительный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, по состоянию на 19 ноября, заразились еще 13357 человек. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.
Предыдущее наибольшее значение было установлено 14 ноября. Тогда заболело 12 524 человека.
Коронавирус в Киеве: рекордное число инфицированных
Количество новых случаев коронавируса в Киеве растет. За минувшие сутки инфицировались еще 1348 человек.
Это самый большой суточный прирост новых случаев за все время пандемии и на 135 случаев больше, чем 18 ноября (1213 инфицированных).
Активными больными на 19 ноября остаются 34144 лица.
Сколько будет стоить вакцина от коронавируса для украинцев
В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
Накануне, 18 ноября вечером, в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года
Карантин выходного дня: какого показателя хотят добиться в Минздраве
По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, карантин выходного дня в Украине будет считаться действенным в случае сохранения количества новых больных коронавирусом COVID-19 на уровне около 12 тысяч за сутки.
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