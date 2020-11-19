В Украине - новый коронавирусный антирекорд.

Пандемия коронавируса в Украине и мире продолжается. Количество случаев COVID-19 увеличивается.

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Ситуация с коронавирусом в мире

По данным Университета Гопкинса, по состоянию на утро, 19 ноября, общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 56,2 миллиона человек.

Коронавирус в Украине: новый антирекорд

За последние сутки в Украине зафиксировали значительный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, по состоянию на 19 ноября, заразились еще 13357 человек. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Предыдущее наибольшее значение было установлено 14 ноября. Тогда заболело 12 524 человека.

Коронавирус в Киеве: рекордное число инфицированных

Количество новых случаев коронавируса в Киеве растет. За минувшие сутки инфицировались еще 1348 человек.

Это самый большой суточный прирост новых случаев за все время пандемии и на 135 случаев больше, чем 18 ноября (1213 инфицированных).

Активными больными на 19 ноября остаются 34144 лица.

Сколько будет стоить вакцина от коронавируса для украинцев

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

Накануне, 18 ноября вечером, в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года

Карантин выходного дня: какого показателя хотят добиться в Минздраве

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, карантин выходного дня в Украине будет считаться действенным в случае сохранения количества новых больных коронавирусом COVID-19 на уровне около 12 тысяч за сутки.

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Автор: Андрей Василюк