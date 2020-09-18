Каждый день в Украине и мире продолжает расти число новых больных COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения. А ученые всей планеты прилагают максимум усилий для создания вакцины от COVID-19.

Коронавирус в мире: статистика

За весь период пандемии во всем мире зафиксировали 30 071 314 случаев COVID-19, жертвами вируса стали 944 887 человек. Между тем, выздороветь удалось 20 432 852 пациентам.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США (6 674 411). На втором месте Индия – 5 118 253, на третьем - Бразилия (4 455 386), на четвертом - Россия (1 081 152), пятое место в Перу (744 400). Украина переместилась на 25 место (170 373), между Израилем и Канадой.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине суточный прирост заражения коронавирусом остается на высоком уровне, за сутки заразились еще 3228 человек. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской и Тернопольской областях.

По состоянию на сегодня с начала пандемии лабораторно подтверждено 169 472 подтвержденных случаев COVID-19, 3 468 смертей (+68), 75 486 (+1 573) выздоровлений.

Коронавирус в Киеве: что известно

В Киеве за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 291 человека, восемь умерли. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 18 тыс. 740. Всего коронавирус преодолели 5 тыс. 742 жителей Киева.

В случае острой необходимости столица может развернуть около 11 тысяч коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. На сегодня в больницах столицы находятся более 600 пациентов, больных COVID-19, но количество нуждающихся в госпитализации стремительно растет.

Лечение COVID-19: свежие данные

В Минздраве утвердили новый протокол лечения COVID-19. В протокол полностью включено подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки больных на коронавирус.

Кроме того в Министерстве здравоохранения планируют привлечь частные лаборатории тестирование населения на COVID-19 за счет государства.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 18 сентября 2020

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Автор: Виктория Гордиенко