Пандемия коронавирус в Украине и мире продолжается, а количество случаев COVID-19 увеличивается.
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Коронавирус в мире: свежая статистика
По состоянию на 18 ноября количество случаев коронавируса в мире достигло отметки в более 55,5 миллиона.
Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 18 ноября
По состоянию на утро в Украине зафиксировано 12 тысяч 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За все время пандемии в Украине заболели 570 тыс. 153 человека, выздоровели – 259 тыс. 79 человек. Коронавирус унес жизни уже 10 тыс. 112 человек.
Коронавирус в Киеве: новый антирекорд
За сутки в Киеве зарегистрировано 1213 новых больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1013 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 53 855.
При этом столичные власти считают, что полный локдаун в Киеве из-за распространения коронавируса невозможен.
Когда вакцина от коронавируса появится в Украине
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") заявил, что вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована и доставлена в Украину ориентировочно в первой половине 2021 года.
Будет ли Украина закрывать свои границы из-за коронавируса
Украина пока не планирует закрывать границу для иностранцев на фоне роста случаев коронавируса в стране. Но в МИД допускают, что если дойдет дело до обсуждения полного локдауна, то этот вопрос встанет.
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