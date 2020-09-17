Каждый день в Украине и мире продолжает расти число новых больных COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения. А ученые всей планеты прилагают максимум усилий для создания вакцины от COVID-19.

Коронавирус в мире: статистика

За сутки во всем мире зафиксировано почти 289 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, и 6 297 летальных исходов.

За весь период пандемии во всем мире зафиксировали 29 763 811 случаев COVID-19, жертвами вируса стали 939 456 человек. Между тем, выздороветь удалось 20 225 145 пациентам. Больше всего тех, кто выздоровел в Индии, Бразилии и США.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США (6 629 880). На втором месте Индия – 5 020 359, на третьем - Бразилия (4 419 083), на четвертом - Россия (1 075 485), пятое место в Перу (738 020). Украина переместилась на 25 место (166 694), между Израилем и Канадой.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

С начала пандемии в Украине обнаружили наибольший суточный прирос заболеваемости коронавирусом-3584 заражения. Больше всего случаев в Харьковской, Тернопольской областях и в Киеве.

Умерли 60 пациентов, у которых был затруднен ход коронавирус, зато выздоровели 1 589 человек.

В общем в Украине COVID-19 заболели 166 244 человек, из которых побороли недуг уже 79 913. Известно, что 3 400 пациентов с диагнозом коронавирус, умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний. Количество активных больных по состоянию на утро 17 сентября составляет 88 тыс. 931 человек.

Коронавирус в Киеве: что известно

В столице за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 379 человек, среди которых 41 ребенок. На сегодня в Киеве уже зарегистрировано 18 тыс. 449 подтвержденных случаев COVID-19.

Карантин в Украине: свежие данные

В Украине изменили правила карантина и условия "зонирования" регионов с учетом эпидемиологической ситуации. Решение о закрытии школ, детских садов и остановке транспорта теперь будет принимать государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Как пояснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, обязательного закрытия на карантин школ и детских садов теперь не будет.

Он добавил, что работа транспорта теперь тоже будет регулироваться общим решением государственной и региональной комиссий. Жестких ограничений по перевозкам пассажиров в красной зоне теперь тоже не будет. Министр подчеркнул, что новые правила по зонированию страны не повлияют на увеличение или уменьшение количества регионов в той или иной зоне, ведь сами критерии разделения не изменились.

Борьба с COVID-19: какова ситуация по состоянию на 17 сентября

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 в мире выходит из-под контроля. В ООН подчеркнули, что количество жертв пандемии приближается к миллиону, а вакцина не поможет.

Директор центров по контролю и предотвращению заболеваний США Роберт Редфилд отметил существование научных доказательств того, что ношение маски действительно защищает от коронавирусной инфекции.

Вместе с тем инфекционист Евгений Дубровский отметил, что отсутствие температуры при коронавирусе у некоторых людей связано с нехарактерным ответом иммунной системы и особенностями организма.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 17 сентября 2020

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Автор: Виктория Гордиенко