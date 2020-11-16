Пандемия коронавируса COVID-19 в мире продолжается. Количество случаев болезни продолжает увеличиваться.
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Коронавирус в мире: свежая статистика
По данным Института Хопкинса, по состоянию на утро 16 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 54,3 миллиона. Так, с начала пандемии зафиксировано 54 369 609 лабораторно подтвержденные случаев заболевания COVID-19. Из них 1 317 131 человек умер, а 34 954 629 - выздоровели.
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По состоянию на утро 16 ноября в Украине обнаружили 9832 новых случая коронавируса. Также зафиксировано 94 летальных случая, 2753 пациента выздоровели. Госпитализировано - 1100 человек.
Суточный показатель заболеваемости COVID-19 традиционно снизился после выходных, но продолжает держаться на высоком уровне. Днем ранее заболело 10681 человек, 14 ноября было 12524 (антирекорд.).
За все время пандемии в Украине заболело - 545 689 человек; выздоровело - 244197 лиц; летальных случаев - 9697; проведено ПЦР-тестирований - 3 941 651.
Активными больными на сегодня остаются 291 795 человек.
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