По состоянию на утро 16 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 54,3 миллиона.

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире продолжается. Количество случаев болезни продолжает увеличиваться.

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По данным Института Хопкинса, по состоянию на утро 16 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 54,3 миллиона. Так, с начала пандемии зафиксировано 54 369 609 лабораторно подтвержденные случаев заболевания COVID-19. Из них 1 317 131 человек умер, а 34 954 629 - выздоровели.

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По состоянию на утро 16 ноября в Украине обнаружили 9832 новых случая коронавируса. Также зафиксировано 94 летальных случая, 2753 пациента выздоровели. Госпитализировано - 1100 человек.

Суточный показатель заболеваемости COVID-19 традиционно снизился после выходных, но продолжает держаться на высоком уровне. Днем ранее заболело 10681 человек, 14 ноября было 12524 (антирекорд.).

За все время пандемии в Украине заболело - 545 689 человек; выздоровело - 244197 лиц; летальных случаев - 9697; проведено ПЦР-тестирований - 3 941 651.

Активными больными на сегодня остаются 291 795 человек.

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Автор: Андрей Василюк