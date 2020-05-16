Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 16 мая

Всего в мире уже более 4,5 миллиона человек заразились коронавирусом. В Украине зафиксировано 17 858 случаев болезни COVID-19.

В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать строгие карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 7:30 с начала пандемии в мире зарегистрировали уже 4 542 910 инфицированных COVID-19.

Лидером по количеству больных остаются США – 1 443 188. В пятерке с быстрым распространением болезни также Россия – 262 843, Великобритания – 238 004, Испания – 230 183, Италия – 223 885, Бразилия – 220 291.

Коронавирус в Киеве и Украине

В Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 528 новых случаев.

В Киеве за минувшие сутки существенно возросло количество инфицированных коронавирусом - на 153 человека, 17 из них - медики, 2 человека умерли.

На сегодня в Киеве уже 2221 подтвержденный случай заболевания COVID-19. В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков. Поправились за прошедшие сутки 22 человека. Всего коронавирус в Киеве преодолели 222 жители города.

Карантин в Украине

В Украине продолжаются дискуссии относительно следующих этапов ослабление карантина. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, среди прочего, на очереди открытие ТРЦ. Но возобновление работы торговых центров произойдет только после запуска метро.

Туризм в эпоху пандемии

В странах Европы продолжается снятия карантинных ограничений. Италия, в частности, открывает границы для туристов из ЕС, а также Сан-Марино и Ватикана. Ограничения на передвижения внутри регионов будут сняты уже с 18 мая, а с 3 июня – между регионами.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 16 мая 2020

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