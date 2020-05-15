Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 15 мая

Всего в мире уже более 4,4 миллиона человек заразились коронавирусом. В Украине зафиксировано 17 330 случаев болезни COVID-19.

В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать строгие карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 6:00 15 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 302 376 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 442 163. При этом, 1 587 893 человек выздоровели.

Лидером по количеству смертей и подтвержденных случаев остаются США – 85 898 и 1 417 774 соответственно. В пятерку стран с наибольшим распространением COVID-19 также входят Россия (252 245 подтвержденных случаев), Великобритания (234 440), Испания (229 540) и Италия (223 096).

На фоне роста количества инфицированных в Европе ВОЗ предупредила страны о возможной новой, теперь двойной волне заражений – осенью и зимой.

Коронавирус в Киеве и Украине

В Украине по состоянию на 15 апреля зафиксировано 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 (+20) летальных, 4 473 (+330) пациентов выздоровели. Наибольшее количество новых инфицированных коронавирусом за последние сутки зафиксировано в Черновицкой и Волынской областях и Киеве.

В то же время в больницах Харькова и Львова возникла вспышка коронавируса - диагноз подтвердили у половины медиков.

Карантин в Украине

Разговоры вокруг ослабление карантина и открытие метро не утихают. Так, в Харькове мэр Геннадий Кернес продолжает настаивать на возобновлении работы метрополитена, заявив о готовности проводить санитарную обработку пассажиров. В то время как его коллега из Черкасс, раньше других снявший некоторые ограничения в городе, объяснил, что длительный карантин ощутимо бьет по кошелькам местных жителей.

Туризм в эпоху пандемии

Министерство инфраструктуры Украины обсуждает вопрос организации чартерных рейсов после ослабления карантина.

Среди первых стран, с которыми Украина может восстановить сообщения, значатся Египет, Турция и Грузия. Что касается авиасообщения со странами Евросоюза, то там будет играть роль и фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний.

А в Европе продолжается ослабление карантина. Так, Словения стала первой, объявившей о завершении эпидемии COVID-19. Однако туристам с признаками коронавируса и впредь будут запрещать въезд.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 15 мая 2020

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