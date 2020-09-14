Каждый день в Украине и мире продолжает расти число новых больных COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения.

Коронавирус в мире: статистика

За сутки во всем мире выявлено почти 143 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано 2 502 летальных случаев.

За весь период пандемии во всем мире зафиксировали 28 902 170 случаев COVID-19, жертвами вируса стали 922 735 человека. Между тем, выздороветь удалось 19 547 008 пациентам. Больше всего тех, кто выздоровел в Индии, Бразилии и США.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

За сутки в Украине коронавирус диагностировали в 2 462 жителей Украины, зато выздоровели 650 человек, увеличив общее количество людей, которые побороли COVID-19 до 69 543.

С начала пандемии COVID-19 в Украине, болезнь обнаружили у 156 797 человек. Из них 3 211 умерли в результате осложнений или сопутствующих заболеваний, в том числе 33 смерти зарегистрировали за минувшие сутки.

Больше всего заражений в Тернопольской области (+352), Харьковской области (+269), Одесской области (+205), Киеве (+168), Львовской области (+143).

Коронавирус в Киеве: что известно

За минувшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели 168 человек. На сегодня в столице уже 17 429 случаев COVID-19. С начала пандемии 5 326 киевлян выздоровели, 272 – умерли.

Власти столицы ведут переговоры о приобретении оборудования и запуске в работу еще одной лаборатории для исследования тестов на COVID-19.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 14 сентября 2020

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Автор: Виктория Гордиенко