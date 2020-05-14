Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 14 мая

Всего в мире уже более 4,3 миллиона человек заразились коронавирусом. В Украине зафиксировано 16 847 случаев болезни COVID-19.

В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать строгие карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 6:00 14 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 297 197 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 347 015. При этом, 1 548 547 человек выздоровели.

Лидером по количеству смертей и подтвержденных случаев остаются США – 84 119 и 1 390 406 соответственно. В пятерку стран с наибольшим распространением COVID-19 также входят Россия (242 271), Великобритания (230 986), Испания (228 691) и Италия (222 104).

Коронавирус в Киеве и Украине

В Украине зафиксировано 16 847 случаев COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новые случаи. Количество инфицированных коронавирусом в Черновицкой области превысило 2500 человек.

На фоне увеличения количества инфицированных Минздрав запускает новое тестирование на COVID-19 – так называемый метод ИФА (иммуноферментный анализ).

"Иммуноферментный анализ значительно расширит тестирование в Украине, поскольку ИФА тестирования гораздо доступнее в отличие от ПЦР-тестирования. А это означает и расширение групп, которых надо будет тестировать", – убежден Ляшко.

Ослабление карантина

В Украине с 22 мая может начаться следующий этап ослабления карантинных ограничений. По словам Зеленского, второй этап смягчения карантина будет касаться, в частности, гостиниц, спортивных соревнований и ВНО. Премьер в свою очередь отметил, что для перехода ко второму этапу необходима положительная динамика заболевания коронавирусом.

Запуск общественного транспорта в условиях карантина

По словам главного санврача Виктора Ляшко, до завершения пандемии метро, вероятнее всего, будет работать в ограниченном режиме. Но о спецпропусках пока речь не идет.

В то же время возобновление работы общественного транспорта и внутренних перевозок будет происходить «комплексно» и по правилам адаптивного карантина – с учетом эпидемической ситуации в конкретном регионе.

Против идеи запуска метро с 25 мая выступил уже министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он посоветовал не спешить с таким решением и упрекнул власти в непоследовательности действий. Также Криклий анонсировал законопроект, который позволяет внедрить новую модель общественного транспорта в условиях пандемии.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 12 мая 2020

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