Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 13 мая
В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать строгие карантинные ограничения.
Коронавирус в мире - статистика
В мире от коронавирусной инфекции погибло 291 942 человека, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 261 747. При этом, 1 493 414 лица выздоровели.
Лидером по количеству смертей и подтвержденных случаев остаются США – 82 356 и 1 369 376 соответственно. В пятерку наиболее пострадавших от инфекции стран также входят Россия (232 243), Испания (228 030 подтвержденных случаев), Великобритания (227 741) и Италия (221 216).
Вследствие пандемии США предлагают ввести санкции против Китая. Речь идет, в частности, о замораживании активов, запрете на поездки, аннулировании виз и тому подобное.
Более того, американские журналисты обвиняют КНР в недопуске Тайваня к ВОЗ, вследствие чего полуостров не смог поделиться собственным положительным опытом по борьбе с коронавирусом, что стало вероятной причиной "критической задержки" в информировании течения болезни и причиной высокой смертности от COVID-19 в США.
Коронавирус в Киеве и Украине
В Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 402 новые случаи.
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