Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 12 мая

Всего в мире уже более 4,1 миллиона человек заразились коронавирусом. В Украине зафиксированы 16 023 случая болезни COVID-19.

В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать строгие карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 12 мая в мире от коронавирусной инфекции уже 285 971 погибшее лицо, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 175 284.

Лидером по количеству смертей и подтвержденных случаев остаются США – 80 397 и 1 347 388 соответственно.

На фоне роста количества новых случаев заражений отдельные страны Европы уже начали ослабление карантинных ограничений. В ответ ВОЗ предупредила о новой вспышке COVID-19, если правительства не будут беспокоиться о подготовке к очередной волне заражений.

Коронавирус в Киеве и Украине

В Украине зафиксировано 16 023 случая инфицирования COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16 023 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 425 летальных, 3 373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 случаев.

Ослабление карантина

Ослабление карантина в Украине продолжается. При этом премьер Денис Шмыгаль заявил, что отдельные ограничения продолжат и даже после официального завершения карантина – 22 мая. Такое решение чиновники объясняют ростом количества заражений COVID-19 в стране.

А вот во Львове и Киеве уже можно идти в парки, скверы и музеи под открытым небом, пить кофе на свежем воздухе, тогда как в Одессе ослабление карантина не коснулось только театров и отелей.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 12 мая 2020