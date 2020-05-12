Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 12 мая
В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать строгие карантинные ограничения.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро 12 мая в мире от коронавирусной инфекции уже 285 971 погибшее лицо, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 175 284.
Лидером по количеству смертей и подтвержденных случаев остаются США – 80 397 и 1 347 388 соответственно.
На фоне роста количества новых случаев заражений отдельные страны Европы уже начали ослабление карантинных ограничений. В ответ ВОЗ предупредила о новой вспышке COVID-19, если правительства не будут беспокоиться о подготовке к очередной волне заражений.
Коронавирус в Киеве и Украине
В Украине зафиксировано 16 023 случая инфицирования COVID-19.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16 023 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 425 летальных, 3 373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 случаев.
Ослабление карантина
Ослабление карантина в Украине продолжается. При этом премьер Денис Шмыгаль заявил, что отдельные ограничения продолжат и даже после официального завершения карантина – 22 мая. Такое решение чиновники объясняют ростом количества заражений COVID-19 в стране.
А вот во Львове и Киеве уже можно идти в парки, скверы и музеи под открытым небом, пить кофе на свежем воздухе, тогда как в Одессе ослабление карантина не коснулось только театров и отелей.
Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 12 мая 2020
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