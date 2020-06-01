Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 1 июня

В Украине на сегодня подтвердилось 24 012 случаев COVID-19.

С сегодняшнего дня Украина переходит на новый этап смягчения карантинных ограничений - открываются бассейны и спортзалы, начинаются образовательные занятия в группах до 10 человек и запускается железнодорожный транспорт. В то же время в мире число заболевших перевалило за 6 миллионов человек. УНИАН собрал самые главные новости о коронавирусе за последние сутки.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро понедельника, 1 июня, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 372 099 человек. В то же время, выздоровели 2 642 156 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 6 170 474 инфицированных. Прирост числа заразившихся за сутки составил 107,9 тыс. человек. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 104 383 человек, в Великобритании - 38 571, в Италии - 33 415, в Бразилии - 29 314, Франции - 28 805 и Испании - 27 127.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 1 июня в Украине 24 012 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 718 летальных, 9 690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случая заражения.

Ослабление карантина

С сегодняшнего дня Украина переходит на следующий, третий этап ослабления карантина, а следовательно – отменены очередные ограничения.

С учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, в Украине разрешено, в частности, следующее:

работу бассейнов и спортзалов;

посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;

запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 1 июня 2020

С 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее регулярное авиасообщение.

С 1 июня Киевский метрополитен будет готов в часы пик ограничивать пассажиропоток ради соблюдения социальной дистанции, закрывая часть входов на отдельных станциях.

В мае COVID-19 заболело почти 3 миллиона человек.

Бассейны, спортзалы и фитнес-центры заработают по особым правилам.

Киев и пять областей Украины не готовы к дальнейшему ослаблению карантина

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram