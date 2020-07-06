Коронавирус в Украине и мире: самое важное на утро 7 июля

В Украине на сегодня выявлено почти 50 тысяч случаев коронавируса.

Пандемия коронавирус устанавливает в мире новые антирекорды. В то же время, в Украине после значительного всплеска заболеваемости количество зафиксированных случаев несколько упало.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 533 780 человек, выздоровели 6 161 729 человек. В целом подтверждено 11 419 529 случаев заболевания.

Лидером по количеству больных остаются США – 2 888 585 случаев, в Бразилии зафиксировано 1 603 055 больных, в России – 680 283, в Индии – 673 165, в Перу – 302 718.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

6 июля (по состоянию на 9:00) в Украине выявлено 49 043 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1262 летальных, 21 703 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 543 новых случая. Всего проведено 722 513 тестирований методом ПЦР.

Больше всего случаев зафиксировано во Львовской области (6301), городе Киеве (5602) и Черновицкой области (5018).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 104, Ровенской - 82, Закарпатской области - 54 и Киеве – 59.

Как украинцы переносят коронавирус

Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что 80% больных с коронавирусом переносят его в легкой форме. Их не надо госпитализировать на койки. Впрочем, в разных областях ситуация складывается по-разному.

Ученые призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19

Группа 239 ученых из 32 стран намерена в ближайшие дни опубликовать в научном журнале открытое письмо, адресованное ВОЗ, с призывом пересмотреть рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Ученые указывают, что вирус передается воздушно-капельным путем, что означает, что вирусные частицы могут витать в воздухе в закрытых помещениях и заражать людей при дыхании.

В Минздраве хотят в тестовом режиме открыть детский лагерь

В Министерстве здравоохранения планируют в тестовом режиме открыть детский лагерь на Херсонщине. В пилотное открытие возьмут только детей из области, на одну смену – не более 14 дней.

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