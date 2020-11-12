Адаптивный карантин в Украине подошел к концу.

Адаптивный карантин в Украине подошел к концу, правительство установило единые ограничения по всей стране и ввело «карантин выходного дня». Суточный прирост новых случаев COVID-19 установил новый антирекорд.

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Коронавирус в Украине – статистика 12 ноября

В Украине за минувшие сутки подтвердили 11 057 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже более 500 тысяч человек. За сутки госпитализированы 1 509 человек.

С начала пандемии заразились уже 500 865 человек, умерло - 9 145 (+198), выздоровели - 227 694 (+6 235).

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях. При этом за сутки зафиксировали новый антирекорд по COVID-19 - до этого больше всего случаев было выявлено 7 ноября (10 746).

Коронавирус в мире – статистика 12 ноября

По данным Института Джона Хопкинса на 12 ноября во всем мире зафиксировано 52 млн 145 629 случаев коронавирусной инфекции. Среди них 1 млн 284 737 – смертельные.

33 млн 935 381 больной по всему выздоровел.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в США, Индии, Бразилии, Франции и России.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введении с 14 ноября карантина выходного дня.

В выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов,

фитнес-центров,

учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.

Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Он вводится с этих выходных, предварительно - на три недели.

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Автор: Дмитрий Захаров