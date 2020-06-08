Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 8 июня

В Украине на сегодня подтвердилось 27 тыс. 462 случая COVID-19.

В Минздраве назвали причину резкого всплеска коронавируса в Украине. В частности, увеличение количества новых случаев заболевания в стране является следствием игнорирования правил карантина, в частности, во время пользования общественным транспортом.

Читайте такжеЗа прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 32 детей и 51 медика - Степанов

В то же время ситуация с коронавирусом в мире обостряется. Количество заболевших уже достигло 7 млн человек.

Коронавирус в мире - статистика

В понедельник, 8 июня, в мире количество случаев заражения COVID-19 превысило 7 млн человек. По данным сайта университета Джона Хопкинса, по состоянию на 08:00 по киевскому времени, коронавирус подтвердили у 7 015 128 человек. В то же время 402 852 инфицированных умерли от осложнений заболевания, тогда как 3 142 440 пациентов выздоровели.

На первом месте в антирейтинге наиболее пораженных пандемией стран остаются США, где количество случаев заражения приближается к 2 млн. В стране коронавирусную инфекцию подхватили 1 942 363 человека, 110 514 из которых умерли, а 506 367 - выздоровели и выписались из медучреждений.

Вторым очагом COVID-19 в мире сейчас является Бразилия, где подтверждено уже более 691 758 случаев коронавируса, 36 455 из которых - летальные. Побороть недуг удалось почти 283 952 жителям страны.

На третьем месте в антирейтинге находится Российская Федерация с 467 073 инфицированными. Там болезнь унесла 5 851 жизни, тогда как более 226 272 россиян уже выздоровели.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине за сутки выявили 463 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и 9 умерших. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. В частности, в Украине с начала пандемии зарегистрировано 27 тыс. 462 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них за сутки – 463 новых. Также количество летальных исходов выросло до 797, из них за сутки - 9 новых. За последние сутки выздоровел 141 человек.

Коронавирус в Киеве

В Киеве за сутки резко возросло количество инфицированных коронавирусом. В частности, у 72 жителей подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Среди них - 6 медиков. На сегодня в столице уже 3490 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14. Деснянском и Оболонском - по 10. В Шевченковском - 9 случаев.

Ослабление карантина в Украине

В Украине с 10 июня ожидается переход на следующий этап смягчения карантина, который предусматривает открытие баз отдыха. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также он напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин, и поэтому при достижении в каждом регионе отдельно необходимых показателей для перехода на следующий этап смягчения карантина, в котором предусмотрено открытие баз отдыха, то они начинают работать.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 8 июня 2020

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram