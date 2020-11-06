Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно стремительно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением COVID-19 - читайте ниже.
Коронавирус в мире: статистика
За минувшие сутки по всему миру зарегистрировали почти 600 тысяч новых больных коронавирусом. Это самый высокий прирост заболеваемости с начала 2020 года.
На момент написания публикации в мире выявлено 48, 8 млн инфицированных COVID-19. Из них 32,3 млн уже преодолели болезнь, а еще 1, 24 млн – умерли.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии. Это станет главной темой 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
За все время пандемии в Украине заболело - 440 188 человек, выздоровело – 195 544 человека, летальных исходов – 8 125.
В ближайшее время в Украину поступит 2 млн быстрых тестов на COVID-19. Эти тесты имеют до 60% точности.
Госпитализация больных коронавирусом может происходить только по показаниям и направлению врача. В остальных случаях гражданам советуют прислушиваться к советам медиков и лечиться дома. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
COVID - 19 В Киеве: свежие данные
По состоянию на утро 6 ноября в Киеве за сутки зафиксировано 1002 новых случая инфицированных коронавирусом. Такого количества инфицированных в столице еще не было. Это на 19 случаев больше, чем 5 ноября - тогда обнаружили 983 инфицированных.
Таким образом подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 42 375.
Больницы Киева, обустроенные для приема больных COVID-19, заполнены на 62%.
Карантин в Украине: что известно
Правительство обновило карантинное зонирование в регионах. Новые ограничения вступят в силу в указанных городах и районах с полуночи 9 ноября. Согласно карте, в Украине уже исчезли «зеленые» и «желтые» зоны из-за сложной эпидситуации с COVID-19 в областях. Киев на этот раз остается в «оранжевой» зоне.
Киев на следующей неделе может попасть в красный уровень эпидемической опасности. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно установления уровней эпидопасности распространение СOVID-19.
В Министерстве здравоохранения опровергли введение в стране "черной" зоны карантина. Эту информацию назвали фейком.
Сегодня Рада ввела штрафы за неношение масок.
Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Алла Мироненко прокомментировала вероятность ужесточения карантина в Украине. По мнению эксперта, дополнительные ограничения и ужесточение карантина в сложившейся в Украине эпидемической ситуации вряд ли помогут.
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