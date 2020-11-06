Количество инфицированных COVID-19 в Украине превысило 440 тысяч человек, а в мире - более 48,8 млн.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно стремительно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением COVID-19 - читайте ниже.

Коронавирус в мире: статистика

За минувшие сутки по всему миру зарегистрировали почти 600 тысяч новых больных коронавирусом. Это самый высокий прирост заболеваемости с начала 2020 года.

На момент написания публикации в мире выявлено 48, 8 млн инфицированных COVID-19. Из них 32,3 млн уже преодолели болезнь, а еще 1, 24 млн – умерли.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии. Это станет главной темой 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело - 440 188 человек, выздоровело – 195 544 человека, летальных исходов – 8 125.

В ближайшее время в Украину поступит 2 млн быстрых тестов на COVID-19. Эти тесты имеют до 60% точности.

Госпитализация больных коронавирусом может происходить только по показаниям и направлению врача. В остальных случаях гражданам советуют прислушиваться к советам медиков и лечиться дома. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

COVID - 19 В Киеве: свежие данные

По состоянию на утро 6 ноября в Киеве за сутки зафиксировано 1002 новых случая инфицированных коронавирусом. Такого количества инфицированных в столице еще не было. Это на 19 случаев больше, чем 5 ноября - тогда обнаружили 983 инфицированных.

Таким образом подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 42 375.

Больницы Киева, обустроенные для приема больных COVID-19, заполнены на 62%.

Карантин в Украине: что известно

Правительство обновило карантинное зонирование в регионах. Новые ограничения вступят в силу в указанных городах и районах с полуночи 9 ноября. Согласно карте, в Украине уже исчезли «зеленые» и «желтые» зоны из-за сложной эпидситуации с COVID-19 в областях. Киев на этот раз остается в «оранжевой» зоне.

Киев на следующей неделе может попасть в красный уровень эпидемической опасности. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно установления уровней эпидопасности распространение СOVID-19.

В Министерстве здравоохранения опровергли введение в стране "черной" зоны карантина. Эту информацию назвали фейком.

Сегодня Рада ввела штрафы за неношение масок.

Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Алла Мироненко прокомментировала вероятность ужесточения карантина в Украине. По мнению эксперта, дополнительные ограничения и ужесточение карантина в сложившейся в Украине эпидемической ситуации вряд ли помогут.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости по состоянию на 6 ноября

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Автор: Виктория Гордиенко