Количество инфицированных COVID-19 в Украине превысило 430 тысяч человек, а в мире - более 48 млн.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно стремительно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением COVID-19 - читайте ниже.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 5 ноября в мире коронавирусом заразились уже более 48 млн человек.

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За сутки зафиксировали рекордное количество новых инфицированных коронавирусом - 685,295 тысяч человек. Также антирекорд установлен и по количеству умерших вследствие осложнений, вызванных COVID-19, - 11,467 тысяч.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

По последним данным Минздрава, в Украине заболели 430 467 человек, выздоровели 184 782 человека, летальных случаев - 7 924. За минувшие сутки зафиксированы рекордные 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

COVID - 19 В Киеве: свежие данные

В Киеве за сутки обнаружили 983 новых больных COVID-19. На сегодня в столице уже 41 373 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Коронавирус: важно знать каждому

Карантин в Украине: что стоит знать

Министерство здравоохранения предлагает правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости по состоянию на 5 ноября

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Автор: Виктория Гордиенко