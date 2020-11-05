Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно стремительно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением COVID-19 - читайте ниже.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на утро 5 ноября в мире коронавирусом заразились уже более 48 млн человек.
Читайте такжеМедик рассказал, какой ситуация по COVID-19 в Украине будет зимой
За сутки зафиксировали рекордное количество новых инфицированных коронавирусом - 685,295 тысяч человек. Также антирекорд установлен и по количеству умерших вследствие осложнений, вызванных COVID-19, - 11,467 тысяч.
Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава
По последним данным Минздрава, в Украине заболели 430 467 человек, выздоровели 184 782 человека, летальных случаев - 7 924. За минувшие сутки зафиксированы рекордные 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
COVID - 19 В Киеве: свежие данные
В Киеве за сутки обнаружили 983 новых больных COVID-19. На сегодня в столице уже 41 373 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют дети коронавирусом при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаление легких при коронавирусе
- Исчез нюх - верный симптом коронавируса
Карантин в Украине: что стоит знать
Министерство здравоохранения предлагает правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.
Коронавирус в Украине и мире: важные новости по состоянию на 5 ноября
- "Мы пережили такое, после чего уже бояться сложно": врач рассказала о борьбе с коронавирусом в США (видео)
- "Ушла эпоха": от COVID-19 умер выдающийся украинский реаниматолог Феликс Глумчер (фото)
- Нужен жесткий карантин: врачи из Ужгорода рассказали правду об инфицированных COVID - 19 в регионе (видео)
- Для выхода на работу после COVID-19 не нужно предоставлять отрицательный тест – Минздрав
- Врач: 10 тысяч больных COVID-19 за сутки – это уже слишком для украинской медицины
- Семейный врач рассказал, в каких случаях нужно делать КТ легких при коронавирусе
- На Киевщине еще 6 больниц подготовят к приему коронавирусных больных: список
- Шмыгаль спрогнозировал 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки
- В Харькове в инфекционной больнице установили новую 20-кубовую кислородную бочку для инфицированных COVID-19 (фото, видео)
- Врач объяснил, можно ли переболеть COVID-19 и не заметить этого
- Названа неуязвимая для коронавируса часть тела
- В Бельгии карантин будет действовать до появления вакцины от коронавируса
- Мутировавший в Дании коронавирус может быть нечувствительным к вакцинам
- В Черкассах пациенты после лечения COVID-19 украли аппарат для инфицированных
- В США установлен суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram