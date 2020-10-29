За сутки во всем мире подтвердили более 500 тыс. случаев COVID-19.

По состоянию на утро 29 октября с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 44,4 млн человек, что на 570 тысяч больше, чем сутками ранее.

Читайте такжеCOVID-19 в Киеве побил очередной антирекорд: за минувшие сутки выявили 577 новых инфицированныхОб этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Коронавирус в мире: статистика

С начала пандемии в мире умерло уже 1 млн 174 тыс. 031 человек, выздоровели 30 млн 052 тыс. 672.

Больше всего жизней пандемия унесла в США (более 227,6 тыс.), Бразилии (более 158,4 тыс.) и Индии (более 120,5 тыс.).

Наибольшее число случаев инфицирования с начала пандемии зафиксировано в США (8 млн 856 тыс. 689), Индии (8 млн 040 тыс. 203), Бразилии (5 млн 468 тыс. 270), России (1 млн 553 тыс. 028) и Франции (1 млн 280 тыс. 215).

Коронавирус в Украине: статистика

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 7 тыс. 342 человека. Количество выздоровевших возросло на 2 тыс. 990.

За все время пандемии заболели 370 тыс. 417 человек, из них 21 тыс. 430 детей и 22 тыс. 650 медиков.

В целом от COVID-19 в Украине выздоровели 151 тыс. 632 пациента, умерли - 6 тыс. 868.

"Антиковидный" фонд

Министерство здравоохранения подало запрос на получение дополнительных средств в сумме около 2 млрд гривень на борьбу с COVID-19.

Вместе с тем Кабмин активно раздает деньги из спецфонда не на борьбу с коронавирусом, а на бюджетные программы по пособию по безработице - 1,3 млрд грн; на отдельные этапы производства патриотических сериалов - 100 млн грн; на обеспечение правопорядка - 2,7 млрд грн; на строительство и ремонт дорог - 35 млрд гривень; на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий - 1 млрд грн.

Коронавирус в Украине и мире: самые важные новости

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Автор: УНИАН