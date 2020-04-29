Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 29 апреля

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, коснулась более трех миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

В мире от COVID-19 выздоровел почти миллион пациентов. Количество больных достигло 3,1 млн. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в США – 1 012 582, Испании – 232 128, Италии – 201 505, Франции – 169 053, Великобритании – 162 350, Германии – 159 912, Турции – 114 653. 217 153 пациентов погибли.

В Британии за сутки от COVID-19 умерли 586 человек. Всего в стране зафиксировано 21 тыс. 648 летальных случаев. Инфицирование подтверждено в 161 тыс. 145 человек. За сутки количество инфицированных коронавирусом возросло на 3 тыс. 996 человек.

В США число случаев заражения коронавирусом превысило миллион. Количество инфицированных в США составляет 1 миллион 3 тысячи 328 человек. 57 тыс. 533 пациенты умерли.

Количество инфицированных коронавирусом в Италии перевалило за 200 тыс., умерло более 27 тыс. человек. Всего в этой стране смертность от COVID-19 превысило 27 тыс., вылечились - более 68 тыс. лиц.

В Беларуси за сутки обнаружили рекордные 919 случаев коронавирус. Всего в Беларуси зафиксировано более 12 тыс. зараженных коронавирусом.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

Медики областного онкоцентра Ивано-Франковской области заразились коронавирусом. Коронавирусная болезнь подтвердилась в четырех медиков. Сейчас они в состоянии средней тяжести.

В Минздраве сообщили, что в Украине среди умерших с коронавирусной инфекцией COVID-19 большинство - мужчины и старше 50 лет лица. Подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, в некоторых таких заболеваний было несколько.

В оккупированном Луганске обнаружили вспышку COVID-19 на подстанции "скорой". В связи с масштабным заражением коронавирусом подстанцию скорой помощи закрыли.

В Днепре обозначили дома, где живут люди с подозрением на коронавирус. В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции.

В США врач из Нью-Йорка Лора Брин, которая боролась с пандемией коронавируса COVID-19, покончила жизнь самоубийством.