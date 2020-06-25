Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 25 июня

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Этой болезнью по последним данным, заболело 9,4 млн человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 25 июня в мире зафиксировано 9 407 078 случаев коронавирусной инфекции – на 166 тыс. больше, чем сутками ранее.

Как свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, жертвами эпидемии на сегодня стали 482 162 человека. Почти 122 тысячи смертельных случаев приходится на США. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США (2 380 490), Бразилии (1 188 631), России (606 043), Индии (456 183) и Великобритании (308 336). В то же время, 4 729 423 человека по всему миру выздоровели.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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