Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 24 июня

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Этой болезнью по последним данным, заболело более 9 млн человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире - статистика

В мире зафиксировано 9 240 398 случаев коронавирусной инфекции – на 165 774 случаев больше, чем сутками ранее. Как свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, жертвами пандемии на сегодня стали 477 584 человека. Почти четверть всех летальных случаев приходится на США (121 228). Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США (2 347 022), Бразилии (1 145 906), России (598 878), Индии (456 183) и Великобритании (307 682). В то же время, 4 630 391 пациент выздоровел.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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