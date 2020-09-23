Более 31,6 миллиона случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в мире. В Украине COVID-19 обнаружили у 184,7 тысячи человек.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения. А ученые всей планеты прилагают максимум усилий для создания вакцины от COVID-19.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 10:00 23 сентября в мире зафиксировано более 31,6 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.

При этом более 21,7 миллиону людей удалось выздороветь от COVID-19, а более 970 тысяч человек умерли.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

За сутки коронавирус подтвердили у 3 497 жителей Украины. По состоянию на 23 сентября общее количество инфицированных в стране возросло до 184 734.

С начала пандемии в Украине выздороветь от коронавирус удалось всего 81 670 людям, при этом 3 705 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 23 сентября

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Автор: Денис Прядко