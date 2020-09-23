Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения. А ученые всей планеты прилагают максимум усилий для создания вакцины от COVID-19.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на 10:00 23 сентября в мире зафиксировано более 31,6 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.
При этом более 21,7 миллиону людей удалось выздороветь от COVID-19, а более 970 тысяч человек умерли.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
За сутки коронавирус подтвердили у 3 497 жителей Украины. По состоянию на 23 сентября общее количество инфицированных в стране возросло до 184 734.
С начала пандемии в Украине выздороветь от коронавирус удалось всего 81 670 людям, при этом 3 705 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 23 сентября
- Авиаперевозчики предложили альтернативу самоизоляции для пассажиров
- В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 3,5 тысячи человек
- В США от коронавируса умерли более 200 тысяч человек
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram