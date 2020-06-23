Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 23 июня

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Этой болезнью по последним данным, заболели 9 074 624 человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Читайте такжеВ Минздраве опубликовали показатели для ослабления противоэпидемических мер по состоянию на 22 июня

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 23 июня количество жертв коронавирусной болезни во всем мире составляет 471 640 человек – на 4004 больше, чем сутками ранее. В то же время, 4 511 603 пациента выздоровели. Как свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, всего в мире зафиксировано 9 074 624 случаев COVID-19. Больше всего случаев зафиксировано в США (2 310 786), Бразилии (1 106 470), России (591 465), Индии (425 282) и Великобритании (306 761).

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

ВОЗ предупреждает об ускорении темпов пандемии COVID-19

Количество заразившихся новым смертельным коронавирусом в мире, перевалило за девять миллионов человек

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram