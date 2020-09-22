Более 31 миллиона случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в мире. В Украине COVID-19 обнаружили у более 181 тысячи человек.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения. А ученые всей планеты прилагают максимум усилий для создания вакцины от COVID-19.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 11:00 22 сентября в мире зафиксировано более 31 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.

При этом более 21,5 миллиону людей удалось выздороветь от COVID-19, а почти 965 тысяч человек умерли.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 2 884 жителей Украины. Общее количество инфицированных в стране возросло до 181 237.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 642 человека, в том числе 59 человек - за минувшие сутки.

Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 22 сентября

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Автор: Денис Прядко