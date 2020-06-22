Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 22 июня

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Этой болезнью по последним данным, заболели 8 927 195 человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 22 июня во всем мире зафиксировано 8 927 195 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявлено свыше 135 тыс. новых больных. Как свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, жертвами эпидемии во всем мире стали 467 636 человек. Около четверти всех смертельных случаев приходятся на США - 119 969. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США (2 279 306), Бразилии (1 083 341), России (583 879), Индии (410 461) и Великобритании (305 803). В то же время, 4 419 717 пациентов во всем мире выздоровели.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

По состоянию на 22 июня в Украине лабораторно подтвержден 37 241 случай COVID-19. За сутки заболел 681 человек, из них 45 детей и 48 медработников. Было госпитализировано 138 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев. При этом выздоровели 133 пациента.

Коронавирус в Киеве: статистика

Количество жителей Киева, у которых за сутки выявили заболевание коронавирусом, увеличилось на 43 человека. На сегодня в столице уже 4368 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в ВСУ

В ВСУ на COVID-19 болеют 143 человека. За минувшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания. За время пандемии выздоровели 264 человека, умерло пятеро. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 420 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 14 человек.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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