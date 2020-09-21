Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения. А ученые всей планеты прилагают максимум усилий для создания вакцины от COVID-19.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на 11:00 20 сентября в мире зафиксировано более 31 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.
При этом более 21 миллиону людей удалось выздороветь от COVID-19, а более 960 тысяч человек умерли.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
В Украине количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже превысило 178 тысяч, за сутки - 2 тыс. 675 новых.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 583 человека, в том числе 26 человек - за минувшие сутки.
Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 21 сентября
- Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса
- В Харьковском горсовете сообщили о состоянии больного коронавирусом Кернеса
- В Украине обновили карантинные зоны: где вводятся самые строгие ограничения
- Школы в Украине массово уйдут на карантин, как только похолодает - эксперты
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram