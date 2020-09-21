Более 31 миллиона случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в мире. В Украине COVID-19 обнаружили у более 178 тысяч человек.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения. А ученые всей планеты прилагают максимум усилий для создания вакцины от COVID-19.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 11:00 20 сентября в мире зафиксировано более 31 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.

При этом более 21 миллиону людей удалось выздороветь от COVID-19, а более 960 тысяч человек умерли.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже превысило 178 тысяч, за сутки - 2 тыс. 675 новых.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 583 человека, в том числе 26 человек - за минувшие сутки.

Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 21 сентября

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Автор: Денис Прядко