Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 17 июня

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, коснулась почти 4 млн человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире - статистика

В мире от COVID-19 с начала пандемии в мире выздоровели 3 945 763 человека. При этом болезнь до сих пор не отступает. На утро 17 июня подтверждено уже более 140 тыс. новых случаев. Больше всего инфицированных в США (с начала пандемии там заболели 2 137 707 человек), Бразилии (923 189), России (544 725). Всего больных COVID-19 – 8 155 266 людей. 441 505 инфицированных умерли.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

По состоянию на утро 17 июня наа COVID-19 в Украине заболели уже 33 тыс. 234 человека, за минувшие сутки зафиксировано еще 758 новых случаев заболевания. В общем за все время пандемии заболели 33 тыс. 234 человека, из них 2 тыс. 445 детей и 5 тыс. 650 медицинских работников. Выздоровели 14 тыс. 943 человека, умерло 943 человека.

Данные по COVID-19 в Киеве

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человека. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 4026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в ВСУ

В армии за сутки выявлено 5 новых случаев COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся два человека, на лечении дома под наблюдением медицинской службы - трое.

В целом по состоянию на 10:00 17 черпня в ВСУ 142 человека болеют COVID-19. За время пандемии выздоровели 215 человек, умерло четверо.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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