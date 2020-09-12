Каждый день в Украине и мире продолжает расти число новых больных COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 12 сентября в мире с начала пандемии коронавирусом заболели 28 481 413 человек. При этом 19 215 800 удалось выздороветь.

Украина в мировом рейтинге на 24-м месте по количеству инфицированных COVID-19. Наше государство находится между Индонезией и Израилем.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

За 11 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 3 103 граждан. С начала эпидемии COVID-19 количество больных увеличилось до 151 859 случаев.

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 428 киевлян, пятеро заболевших скончались. Это новый антирекорд, ведь вчера COVID-19 зафиксировали у 404 жителей столицы.

Карантин в Украине

В Украине могут изменить ограничения, которые действуют в "красной" зоне карантина. Соответствующее решение может принять Кабинет министров.

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Автор: Яна Ставская