Коронавирус в Украине и мире: обновленные данные за сутки

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, уже затронула почти 15 миллионов людей во всем мире. Эпидемическая ситуация в Украине пока, к сожалению, не улучшается - ежедневно фиксируют рост количества заражений. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро среды, 22 июля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире около 616 423 человека. При этом, выздороветь уже удалось более 8 миллионам больных. Продолжают болеть еще почти 6 миллионов. Больше всего заболевших зарегистрировали в США – более 3 млн 899 тыс., Бразилии – свыше 2 млн 159 тыс., Индии – свыше 1 млн 193 тыс., России – около 782 тыс., Южной Африке – 381 798.

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Коронавирус в Украине - данные СНБО

В Украине зафиксировали 60 995 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1534 летальных, 33 172 пациенты выздоровели. Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 829 новых случаев коронавируса.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 2364 случаев;

Волынская область — 3359 случаев;

Днепропетровская область — 1260 случаев;

Донецкая область — 813 случаев;

Житомирская область — 1634 случая;

Закарпатская область — 4578 случаев;

Запорожская область — 691 случай;

Ивано-Франковская область — 3689 случаев;

Кировоградская область — 688 случаев;

м. Киев — 7166 случаев;

Киевская область — 3359 случаев;

Львовская область — 8353 случая;

Луганская область — 110 случаев;

Николаевская область — 527 случаев;

Одесская область — 2660 случаев;

Полтавская область — 360 случаев;

Ровенская область — 5232 случая;

Сумская область — 383 случая;

Тернопольская область — 2508 случаев;

Харьковская область — 3139 случаев;

Херсонская область — 217 случаев;

Хмельницкая область — 994 случаев;

Черновицкая область — 5 404 случая;

Черкасская область — 853 случаи;

Черниговская область — 654 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Как сообщал ранее УНИАН, вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 может появиться в следующем году. Такой прогноз сделала заведующая кафедры детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха.

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