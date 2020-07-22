Коронавирус в Украине и мире: обновленные данные за сутки
Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, уже затронула почти 15 миллионов людей во всем мире. Эпидемическая ситуация в Украине пока, к сожалению, не улучшается - ежедневно фиксируют рост количества заражений. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро среды, 22 июля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире около 616 423 человека. При этом, выздороветь уже удалось более 8 миллионам больных. Продолжают болеть еще почти 6 миллионов. Больше всего заболевших зарегистрировали в США – более 3 млн 899 тыс., Бразилии – свыше 2 млн 159 тыс., Индии – свыше 1 млн 193 тыс., России – около 782 тыс., Южной Африке – 381 798.
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Коронавирус в Украине - данные СНБО
В Украине зафиксировали 60 995 тысячлабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1534 летальных, 33 172 пациенты выздоровели. Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 829 новых случаев коронавируса.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 2364 случаев;
- Волынская область — 3359 случаев;
- Днепропетровская область — 1260 случаев;
- Донецкая область — 813 случаев;
- Житомирская область — 1634 случая;
- Закарпатская область — 4578 случаев;
- Запорожская область — 691 случай;
- Ивано-Франковская область — 3689 случаев;
- Кировоградская область — 688 случаев;
- м. Киев — 7166 случаев;
- Киевская область — 3359 случаев;
- Львовская область — 8353 случая;
- Луганская область — 110 случаев;
- Николаевская область — 527 случаев;
- Одесская область — 2660 случаев;
- Полтавская область — 360 случаев;
- Ровенская область — 5232 случая;
- Сумская область — 383 случая;
- Тернопольская область — 2508 случаев;
- Харьковская область — 3139 случаев;
- Херсонская область — 217 случаев;
- Хмельницкая область — 994 случаев;
- Черновицкая область — 5 404 случая;
- Черкасская область — 853 случаи;
- Черниговская область — 654 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Как сообщал ранее УНИАН, вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 может появиться в следующем году. Такой прогноз сделала заведующая кафедры детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха.
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