"Остановить этот процесс невозможно": врач озвучила тревожный прогноз по коронавирусу

Эксперт отметила, что карантинные мероприятия направлены на уменьшение нагрузки на систему здравоохранения.

В течение ближайших 2 лет коронавирусом переболеет 80% населения земного шара.

Такой прогноз озвучила врач-педиатр Анна Горбань, передает «Обозреватель». "Остановить этот процесс невозможно", – подчеркнула она.

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"Все мероприятия, которые мы называем карантинными, направлены только на то, чтобы не иметь коронавирус одновременно. Фактически это попытка уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, выиграть время, возможно, иметь вакцинацию, возможно, иметь лекарства", – объяснила врач.

По ее словам, в сложившейся ситуации людям, которые относятся к группе риска – с хроническими заболеваниями, диабетом, заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, в возрасте свыше 65 лет – рекомендуется придерживаться жесткого карантинного режима до появления вакцин.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине зафиксирован антирекорд по количеству новых больных COVID-19.

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