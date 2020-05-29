Коронавирус в Украине и мире: самое важное за ночь и утро 29 мая

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 808 946 инфицированных.

Пандемия коронавируса не утихает. По состоянию на утро пятницы, 29 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 360 308 человек. В то же время, выздоровели 2 415 960. В Украине по состоянию на 29 мая зафиксировано 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Коронавирус в мире – статистика

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 808 946 инфицированных. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 101 616 человек, в Великобритании – 37 919, Италии – 33 142, Франции – 28 665, Испании – 27 119 и в Бразилии – 26 754.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 721 753), Бразилия (438 238), Россия (379 051), Великобритания (270 508), Испания (237 906), Италия (231 732), Франция (186 364), Германия (182 196), Индия (165 386) и Турция (160 979).

Таким образом, США остаются лидером по количеству зараженных, умерших и тех, кто выздоровел (399 991) от коронавируса.

Коронавирус в Украине: актуальная статистика

В Украине по состоянию на 29 мая зафиксировано 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 (+10) летальных, 8 934 (+495) пациентов выздоровели. По данным Минздрава, за сутки было зафиксировано 429 новых случаев коронавирусной болезни.

Больше всего новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за прошедшие сутки обнаружено в Черновицкой, Львовской, Ривненской областях и городе Киеве.

Вторая волна коронавирус без тотального карантина?

По словам заместителя министра охраны здоровья - главного санитарного врача Виктора Ляшко, украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны заболевания. Он отметил, что Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Еще больше билетов на поезда

"Укрзализныця" обнародовала полный список поездов, на которые уже открыта продажа билетов.

В общем билеты сейчас можно купить почти на три десятка поездов.

№721/722 Киев - Харьков

№726/725 Киев - Харьков

№763/764 Киев - Одесса

№711/712 Киев - Константиновка

№740/739 Киев - Кривой Рог

№8/7 Одесса - Харьков

№20/19 Лисичанск - Киев

№53/54 Днепр - Одесса

№63/64 Харьков - Киев

№105/106 Киев - Одесса

№791/792 Киев - Кременчуг

№81/82 Харьков - Новоалексеевка

№125/126 Киев - Константиновка

№10/9 Киев - Мариуполь

№37/38 Киев - Запорожье

№738/737 Киев - Запорожье

№116/115 Киев - Бердянск

№136/135 Киев - Покровск

№76/75 Кривой Рог - Киев

№102/101 Киев - Херсон

№766/765 Киев - Херсон

№12/11 Киев - Новоалексеевка

№79/80 Днепр - Киев

№779/780 Сумы - Киев/Винница

№732/731 Киев - Запорожье

№734/733 Киев - Покровск

№782/781 Киев - Черкассы

№786/785 Киев - Шостка

№790/789 Киев - Кропивницкий.

Коронакризис бьет по аэропорту "Жуляны"

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) может не пережить коронавирусный кризис, если не будет регуляторной поддержки государства.

Как заявила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко, аэропорт может не пережить кризис и сейчас он нуждается не столько в финансовой помощи, а прежде всего нуждается регуляторной поддержки государства.

"Мы уже несколько месяцев пытаемся изменить минимальные ставки на обслуживание. Сами мы не можем изменить ставки, здесь требуется вмешательство государства. Мы были на равных условиях с аэропортом Борисполь, у нас ставки были выше и авиакомпании выбирали другой аэропорт", – сказала Богданенко.

Смягчение карантина на границе

Украина возобновила работу 66 пунктов пропуска на государственной границе со своей стороны.

"Государственная пограничная служба Украины проинформировала о возобновлении работы пунктов пропуска с украинской стороны сопредельные страны, в частности страны ЕС и Республику Молдова, поскольку в перечень пунктов пропуска, которые возобновляют свою работу, не входят пункты пропуска на участках государственной границы с Беларусью и РФ", – заявили пограничники.

Но не время расслабляться

Инфекционист Евгения Менжулина предупредила, что в Украине может произойти рост заболеваемости коронавирусом из-за предстоящего сезона отпусков и миграции населения.

"Рост заболеваемости ожидаем, потому что начнется миграция населения, и не все будут добросовестно соблюдать правила - масочный режим, дезинфекцию и тому подобное. Многое зависит от того, сколько людей будут придерживаться ограничений", - сказала она.

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