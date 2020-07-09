В Минздраве назвали регионы с наибольшим количеством случаев заболевания COVID-19 за сутки

Во Львовской области это 119 человек, в Киеве - 93.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ривненской, Закарпатской областях и в Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.

"За последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев - во Львовской области - 119, Ривненской области - 76, Закарпатской области - 89 и в городе Киев - 93", - сказал Степанов.

Он в очередной раз призвал украинцев соблюдать рекомендации для предотвращения заболеваемости: носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

Как сообщал УНИАН, за сутки в Киеве от коронавируса умерли три человека.

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