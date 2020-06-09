В Минздраве назвали регионы, где за минувшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19

С начала пандемии в Украине зарегистрировано более 27,8 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, вчера выявлено 394 новых больных.

Наибольшее количество случаев COVID-19 вчера выявлено во Львовской, Закарпатской, Житомирской областях и Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области – 49, Закарпатской области - 39, Житомирской области - 38 и Киеве - 33», - добавил министр.

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В общем случаи подтверждены: Винницкая обл. - 1175 (728 выздоровели); Волынская обл. - 1113 (299 выздоровели); Днепропетровская обл. - 971 (629 выздоровели); Донецкая обл. - 235 (121 выздоровел); Житомирская обл. - 935 (500 выздоровели); Закарпатская обл. - 1425 (606 выздоровели); Запорожская обл. - 499 (290 выздоровели); Ивано-Франковская обл. - 1602 (992 выздоровели); г. Киев - 3523 (925 выздоровели); Киевская обл. - 1836 (577 выздоровели); Кировоградская обл. - 562 (422 выздоровели); Луганская обл. - 54 (43 выздоровели); Львовская обл. - 2211 (531 выздоровел); Николаевская обл. - 309 (195 выздоровели); Одесская обл. - 1010 (376 выздоровели); Полтавская обл. - 274 (256 выздоровели); Ривненская обл. - 2094 (1093 выздоровели); Сумская обл. - 198 (158 выздоровели); Тернопольская обл. - 1305 (987 выздоровели); Харьковская обл. - 1305 (597 выздоровели); Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели); Хмельницкая обл. - 518 (338 выздоровели); Черкасская обл. - 490 (346 выздоровели); Черновицкая обл. - 3729 (1150 выздоровели); Черниговская обл. - 304 (81 выздоровел).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 9 июня в Украине зарегистрировано 27 тыс. 856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12 тыс. 412 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 394 новых случая.

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