В Минздраве рассказали, где за минувшие сутки было выявлено наибольшее количество больных COVID-19

Всего за минувшие сутки в Украине было проведено 10 тыс. 992 теста на выявление коронавирусной инфекции.

Наибольшее количество больных COVID-19 вчера было выявлено во Львовской, Закарпатской, Ривненской и Одесской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.

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По словам министра, за минувшие сутки в стране было проведено 10 тыс. 992 теста, из них 6 тыс. 962 - методом ПЦР и 4 тыс. 30 - методом ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 143, Закарпатской области - 97, Ривненской области - 74 и Одесской области - 66", - отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 июня в Украине подтверждено 44 тыс. 334 случая COVID-19, за сутки - 706 новых. Также вчера было госпитализировано 192 человека, умерли 12 человек, выздоровели 88 пациентов.

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