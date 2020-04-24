Где распространения коронавируса значительно выше, чем в церкви: врач дала ответ (видео)

Вспышки нового типа коронавируса COVID-19 в украинских медучреждениях и инфицирование врачей свидетельствуют о необходимости "начать честно относиться к инфекционному контролю".

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Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" рассказала инфекционистка Екатерина Булавинова.

"Здесь дело не только в защитной одежде, не в том, закупили его или нет. А в том, насколько мы умеем им пользоваться... Нужно научиться пользоваться инфекционным контролем, теми же масками и респираторами, надевать костюм и снимать его, по-настоящему обрабатывать руки", - подчеркнула врач.

"Много обсуждали церковь в начале этой программы, а я бы хотела, чтобы так же бурно обсуждали больницы. Поскольку, как мне кажется, что распространение инфекции внутри больницы значительно выше, чем в церкви, например", - добавила Булавинова.

Как сообщал УНИАН, в Украине COVID-19 заболели 1 тысяча 458 медицинских работников, за минувшие сутки зафиксировали 98 новых случаев инфицирования среди медперсонала.

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