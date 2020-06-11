Всплеск новых случаев COVID-19 во Львовской области: эпидемиолог назвала причину

По ее словам, впервые за весь период пандемии в регионе за сутки провели 640 ПЦР-исследований.

Рекордный показатель новых случаев заражения коронавирусом во Львовской области связан с увеличением количества проведенных тестов за сутки.

Читайте такжеВ Минздраве после нового коронавирусного антирекорда заговорили об "определенных мерах" ради здоровья украинцевОб этом во время брифинга сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.

По ее словам, впервые за весь период пандемии за сутки провели 640 ПЦР-исследований на COVID-19. До этого в области в среднем проводили по 300 тестирований.

Тимко подчеркнула, что в процентном соотношении рекордный показатель не отличается от того периода, когда проводили вдвое меньше исследований и фиксировали меньше инфицированных.

«Следовательно, большее количество положительных ПЦР-тестов обусловлено тем, что проведено больше лабораторных исследований. Но это объективное отражение того, что больные есть», - пояснила Тимко.

По словам эпидемиолога, в первую очередь на коронавирус проверяют людей с симптомами COVID-19.

По данным Львовской областной государственной администрации, ситуация с заполненностью больничных коек не критична. Число госпитализированных стремительно не растет.

«На сегодня 592 человека в стационарах, что больше вчерашнего дня лишь на 5 пациентов. Правда стоит отметить, что те лица, которые обращаются за медицинской помощью, находятся в среднем или тяжелом состоянии», - заявил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.

Ранее УНИАН писал, что в Украине зафиксировали антирекорд новых случаев COVID-19.

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