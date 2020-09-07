По словам Фесенко, вторая волна заболевания уже пришла в Украину.

В Украину уже пришла вторая волна коронавируса несмотря на то, что ее ожидали позже. Угроза подхватить болезнь в ближайшие два месяца резко возрастет, прогнозирует политолог Владимир Фесенко.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

По мнению Фесенко, сейчас Украина больше готова к масштабам болезни, чем в марте или апреле.

"Шаг с карантином тогда был правильным. Мы копировали то, что уже делали европейские страны. Мы опасались повторения того, что было в Италии, Франции, Испании - оно пришло к нам уже позже. Сейчас степень готовности выше, это минимизирует риски", - высказался ексерт.

Он напомнил о стремительном увеличении количества больных в Европе и России.

"К большому сожалению, вторая волна эпидемии, которую все ждали осенью, чуть раньше пришла, особенно к нам. Это стихийное бедствие, к которому невозможно подготовиться заранее. Риски могут быть. В ближайшие месяц-два это будет самая большая зона риска с точки зрения масштабов болезни и нагрузки на больницы с организационной точки зрения", - считает политолог.

Коронавирус в Украине: статистика

По состоянию на утро 6 сентября в Украине зафиксировано 135 894 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки подтвердилось 2107 новых случаев.

В Киеве количество случаев COVID-19 перевалило за 15 000.

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Автор: Юрий Годован