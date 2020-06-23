В Украине за сутки резко возросло количество инфицированных коронавирусом, умерло 23 человека

Лидерами по распространению опасной болезни является город Киев, Львовская и Черновицкая области.

В Украине зафиксировано 833 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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По данным Минздрава, 23 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 38 074 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1035 летальных, 16 956 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 833 новых случая. Всего проведено 580 814 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 1690 случаев;

Волынская область — 1894 случая;

Днепропетровская область — 1049 случаев;

Донецкая область — 368 случаев;

Житомирская область — 1295 случаев;

Закарпатская область — 2291 случай;

Запорожская область — 555 случаев;

Ивано-Франковская область — 2091 случай;

Кировоградская область — 631 случай;

г. Киев — 4429 случаев;

Киевская область — 2285 случаев;

Львовская область — 4220 случаев;

Луганская область — 73 случая;

Николаевская область — 366 случаев;

Одесская область — 1333 случая;

Полтавская область — 296 случаев;

Ровенская область — 3038 случаев;

Сумская область — 263 случая;

Тернопольская область — 1744 случая;

Харьковская область — 1844 случая;

Херсонская область — 188 случаев;

Хмельницкая область — 622 случаи;

Черновицкая область — 4419 случаев;

Черкасская область — 605 случаев;

Черниговская область — 485 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 июня 2020 года в Центр поступило 1278 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 81 125 сообщений о подозрении на COVID-19.

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