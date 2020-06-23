В Украине за сутки резко возросло количество инфицированных коронавирусом, умерло 23 человека
В Украине зафиксировано 833 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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По данным Минздрава, 23 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 38 074 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1035 летальных, 16 956 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 833 новых случая. Всего проведено 580 814 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 1690 случаев;
Волынская область — 1894 случая;
Днепропетровская область — 1049 случаев;
Донецкая область — 368 случаев;
Житомирская область — 1295 случаев;
Закарпатская область — 2291 случай;
Запорожская область — 555 случаев;
Ивано-Франковская область — 2091 случай;
Кировоградская область — 631 случай;
г. Киев — 4429 случаев;
Киевская область — 2285 случаев;
Львовская область — 4220 случаев;
Луганская область — 73 случая;
Николаевская область — 366 случаев;
Одесская область — 1333 случая;
Полтавская область — 296 случаев;
Ровенская область — 3038 случаев;
Сумская область — 263 случая;
Тернопольская область — 1744 случая;
Харьковская область — 1844 случая;
Херсонская область — 188 случаев;
Хмельницкая область — 622 случаи;
Черновицкая область — 4419 случаев;
Черкасская область — 605 случаев;
Черниговская область — 485 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 июня 2020 года в Центр поступило 1278 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 81 125 сообщений о подозрении на COVID-19.
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