COVID-19 в Украине заболели уже более 32 тысяч, за минувшие сутки - 666 человек

За прошедшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ривненской и Волынской областях.

COVID-19 в Украине заболели уже 32 тыс. 476 человек, за минувшие сутки - 666.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 666 человек, из них 52 ребенка, а также 63 медработника. Госпитализировано 172 человека. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 275 пациентов", - сказал министр.

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В целом, по словам Степанова, за все время пандемии заболели 32 тыс. 476 человек, из них 2 тыс. 402 ребенка и 5 тыс. 600 медицинских работников. Выздоровели 14 тыс. 528 человек, умерли 913 человек.

За прошедшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ривненской и Волынской областях. По словам Степанова, за предыдущие сутки было совершено 16 тыс. 476 тестирований, из них 9 тыс. 376 исследований методом ПЦР и 7 тыс. 97 - методом ИФА.

"В разрезе регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 139, в Ривненской области – 104, и в Волынской области - 61", - сказал Степанов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1455 случаев;

Волынская область - 1499 случаев;

Днепропетровская область - 1004 случая;

Донецкая область - 338 случаев;

Житомирская область - 1101 случай;

Закарпатская область - 1726 случаев;

Запорожская область - 531 случай;

Ивано-Франковская область - 1809 случаев;

Кировоградская область - 590 случаев;

г. Киев - 3985 случаев;

Киевская область - 2049 случаев;

Львовская область - 3072 случая;

Луганская область - 60 случаев;

Николаевская область - 321 случай;

Одесская область - 1133 случая;

Полтавская область - 279 случаев;

Ровенская область - 2473 случая;

Сумская область - 228 случаев;

Тернопольская область - 1483 случая;

Харьковская область - 1595 случаев;

Херсонская область - 183 случая;

Хмельницкая область - 560 случаев;

Черновицкая область - 4013 случаев;

Черкасская область - 562 случая;

Черниговская область - 427 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июня 2020 в Центр поступило 1388 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 73 517 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 15 июня зарегистрировано 31 тыс. 810 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 901 летальный, 14 тыс. 253 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 656 новых случаев заболевания.

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