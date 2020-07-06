"Искусственная проблема": украинцы устали от коронавируса и все чаще игнорируют карантин - СМИ (видео)

В одном из любимых мест отдыха киевлян сейчас людно, люди не соблюдают дистанцию и не носят маски.

Украинцы говорят об «искусственности» проблемы коронавируса и все чаще игнорируют карантинные требования, хотя ситуация с эпидемией ухудшается.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что на этой неделе был зафиксирован мировой антирекорд заболеваемости COVID-19. За сутки заболели четверть миллиона человек. В Украине больных уже 48,5 тыс. Европа начала закрывать на карантин города. В "красной зоне" и Украина.

Впрочем, большинство украинцев этим летом будет отдыхать дома, игнорируя карантинные правила. Так, в одном из любимых мест отдыха киевлян – на Парковом мосту, нет никаких дистанций, масок или перчаток. Киевляне откровенно игнорируют правила защиты, при том, что Киев теперь лидер по количеству больных.

"Искусственно, искусственно созданная проблема - понимаете? Надоело все, омерзительно", - говорит женщина.

"Умирали от инсульта, а ставили коронавирус. Все без масок, зайдите в метро - через одного все опускают те маски, куда бы не зайти все без масок, в кафе, нет масок, нет дистанций, для чего это?", - добавляет другая прохожая.

Во многих городах из-за роста заболеваемости на этой неделе запретили работать после 10 вечера. Киевская власть усилила эпидемиологические мероприятия. После 22:00 все увеселительные заведения работать не имеют права, но запрет все игнорируют. Тротуары до отказа заполнены людьми, открытые террасы также. О том, что заведения планируют закрываться, не напоминает ничто.

Гуляния в ночных клубах в разгаре. В ночь на субботу в центре столицы отдых в запрещенное время завершился стрельбой и резней.

Также на этой неделе после длительного перерыва в 111 дней украинцам разрешили посещать кинотеатры. Парам разрешают сидеть вместе. Билеты не подорожали. Но залы практически пустые. За первый день работы в один из столичных кинотеатров пришла всего сотня зрителей, раньше принимали в шесть раз больше.

Врачи же предупреждают, что в погоне за эмоциями не стоит расслабляться. В связи с ростом количества больных в регионах начали разворачивать больнице второй и третьей волны. Показатель заболеваемости вырос до 58 человек на 100 тысяч населения. Предел тотального закрытия всего 60 больных. А это означает, что Украина за шаг от повторного домашнего ареста для всего государства.

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