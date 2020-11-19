Виктор Ляшко призвал не заниматься самолечением, особо не принимать антибиотики.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил алгоритм действий в случае возникновения симптомов COVID-19.

В рамках видеообращения президента Владимира Зеленского, опубликованного на странице главы государства в Facebook 18 ноября поздно вечером, Ляшко сказал: "Ежедневно в социальных сетях можно прочитать огромное количество сообщений о том, что нужно делать или чего не следует делать, когда вызывать семейного врача, а если не вызывать, когда обращаться за экстренной медицинской помощью, а когда - нет в случае, когда имеются симптомы коронавирусной болезни".

"Оставайтесь дома, не ходите на работу, на учебу, не посещайте общественные здания, позвоните своему семейному врачу, подробно опишите симптомы болезни, а также сообщите другие важные детали, которые считаете нужным, обязательно сообщите врачу, были ли вы в контакте с подтвержденным случаем COVID-19. Дальше - слушайтесь и следуйте рекомендациям и советам врача. Никогда не занимайтесь самолечением, особо не назначайте себе антибиотикотерапию, она не по назначению может привести к антибиотикорезистентности, и это будет иметь негативные отдаленные последствия как для вашего личного здоровья, так и для здоровья нации в целом", - отметил Ляшко.

Также Ляшко призвал людей с подозрением на COVID-19 получить у семейного врача консультацию о том, что нужно сделать для бесплатного теста, "чтобы к вам приехала мобильная бригада, взяла образец на исследования и доставила его в государственную лабораторию".

Читайте такжеСтепанов: наблюдается ситуация, когда больные COVID-19 обращаются за помощью очень поздно

"Сегодня государство профинансировало работу мобильных бригад - бригада приедет в ваш дом, забрать образец для исследования и передать результат вашем семейному врачу и вам лично", - сказал он.

Коронавирус в Украине: новости

По данным Минздрава, в Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 583 тыс. 510 человек, умерли 10 тыс. 369. По состоянию на утро, 19 ноября, был зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых больных за сутки - 13 тыс. 357 человек.

Коронавирус: важно знать каждому

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров