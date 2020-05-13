"Минимум несколько лет в ограничениях": медик озвучил прогноз по коронавирусу в Украине

По мнению медика, в сложившейся ситуации, в Украине следует говорить не о снятии карантина, а о том, как сделать транспорт и общественные места безопасными.

Ношение медицинских масок в общественных местах из-за пандемии коронавируса может быть необходимым еще в течение нескольких лет.

Общественный транспорт и общественные места должны быть обеспечены средствами противовирусной защиты. Такое мнение высказал президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока, передает «Обозреватель».

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"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, риски, реальное незакрытие наших границ, можем говорить о том, что, как минимум, несколько лет мы должны жить в этих ограничениях и применять маски в общественных местах, чтобы обезопасить себя", – заявил он.

По мнению медика, в сложившейся ситуации в Украине следует говорить не о снятии карантина, а о том, как сделать транспорт и общественные места безопасными.

"В общественных местах должны быть установлены камеры со средствами дезинфекции, экранированные ультрафиолетовые излучатели, чтобы убивать вирусы и бактерии, дозаторы с антисептиками, системы кондиционирования", – сказал он.

По мнению Сороки, необходимые средства могут быть выделены из правительственного фонда борьбы с коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 12 мая в Украине было зафиксировано 16 тыс. 23 случая коронавирусной болезни COVID-19.