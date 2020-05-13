"Будет длительный марафон": инфекционист спрогнозировал ход эпидемии в Украине летом

Украина достигла "сглаживание кривой" по количеству больных, считает врач.

Ежедневное количество инфицирований коронавирусом в мае-июне в Украине будет колебаться в пределах 300-400 случаев.

Такой прогноз «Обозревателю» озвучил врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита. По его словам, это связано с характеристиками самого вируса, а также с тем, что у нас переболело незначительное количество людей, соответственно, иммунитет к инфекции не создан.

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"Мы достигли "сглаживание кривой". Она имеет свои положительные последствия, но нам следует настраиваться на длительный марафон, который может продолжаться несколько месяцев. В течение лета постоянно будем иметь стабильное количество новых случаев. Это сам вирус и небольшой процент людей, которые защищены от него естественно. В мае-июне инфицирование будет колебаться в пределах 300-400 случаев ежедневно", – подчеркнул он.

По словам Курпиты, характеристика любой эпидемии связана с двумя основными показателями. Это количество людей, которые заболеют в течение всей волны, и количество тех, кто заболеет в течение одного дня.

"Количество инфицированных у нас не снижается, ежедневное число зависит от количества проведенного тестирования. За сутки 12 мая зафиксировали 356 больных, но это потому, что было проведено на 2 тысячи исследований меньше, чем в предыдущие дни", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 12 мая в Украине было зафиксировано 16 тыс. 23 случаев коронавирусной болезни COVID-19.