В Украине за минувшие сутки подтвердили 11 787 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это новый антирекорд.
Читайте также"Госпитализируем только тяжелых пациентов": врач из Одессы заявил, что в Украине началась медицинская сортировка
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
В частности, за последние сутки заболели 388 детей и 555 медработников.
С начала пандемии заразились 512 652 человека. Из них 9 317 (+172) - умерли, 233 849 (+6 155) - выздоровели. Активными больными остаются 278 803 человека.
Предыдущий актирекорд по количеству новых случаев был выявлен 12 ноября - тогда за сутки заразились 11 057 человек.
За сутки проведено 73 398 тестирований коронавируса. Из них методом ПЦР - 46 813, методом ИФА - 26 585.
Больше всего заражений зафиксировали в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
Коронавирус в Украине: что известно
- Главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
- Завтра, 14 ноября, в Украине вступает в силу карантин выходного дня.
- В Верховной Раде назвали условия введение в Украине полного локдауну.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Пропало обоняние - верный симптом коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram