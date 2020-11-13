Таким образом в Украине 13 ноября количество инфицированных коронавирусом поднялось до 512 652 человек.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 11 787 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это новый антирекорд.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

В частности, за последние сутки заболели 388 детей и 555 медработников.

С начала пандемии заразились 512 652 человека. Из них 9 317 (+172) - умерли, 233 849 (+6 155) - выздоровели. Активными больными остаются 278 803 человека.

Предыдущий актирекорд по количеству новых случаев был выявлен 12 ноября - тогда за сутки заразились 11 057 человек.

За сутки проведено 73 398 тестирований коронавируса. Из них методом ПЦР - 46 813, методом ИФА - 26 585.

Больше всего заражений зафиксировали в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

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Автор: Виктория Гордиенко