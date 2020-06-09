Количество инфицированных COVID-19 в Украине приближается к 30 тысячам, за сутки - плюс 394 новых случая
По состоянию на утро 9 июня в Украине фиксируют уменьшение количества новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки заразились 394 человека и 217 выздоровели.
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, общее количество инфицированных составляет 27 856 человек. В общем умерли от вируса 810 человек, в том числе за минувшие сутки - 13.
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Согласно данным ЦОС, больше всего болеют женщины (58%), а по возрастной категории - люди, которым 50-69 лет (37%).
Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область (3729) и город Киев (3523).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 1175 случаев;
- Волынская область - 1113 случаев;
- Днепропетровская область - 971 случай;
- Донецкая область - 235 случаев;
- Житомирская область - 935 случаев;
- Закарпатская область - 1425 случаев;
- Запорожская область - 499 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1602 случая;
- Кировоградская область - 562 случая;
- м. Киев - 3523 случая;
- Киевская область - 1836 случаев;
- Львовская область - 2211 случаев;
- Луганская область - 54 случая;
- Николаевская область - 309 случаев;
- Одесская область - 1010 случаев;
- Полтавская область - 274 случая;
- Ровенская область - 2094 случая;
- Сумская область - 198 случаев;
- Тернопольская область - 1305 случаев;
- Харьковская область - 1305 случаев;
- Херсонская область - 179 случаев;
- Хмельницкая область - 518 случаев;
- Черновицкая область - 3729 случаев;
- Черкасская область - 490 случаев;
- Черниговская область - 304 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 июня 2020 в Центр поступило 479 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 66 166 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, вчера за сутки зафиксировали 464 новых случая COVID-19.
Напомним, до этого в Украине три дня подряд фиксировали более 500 новых случаев коронавируса ежесуточно.
Ранее сообщалось, что в Кабмине не исключают замедления выхода из карантина.
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