Количество инфицированных COVID-19 в Украине приближается к 30 тысячам, за сутки - плюс 394 новых случая

Болезнь унесла 810 жизней.

По состоянию на утро 9 июня в Украине фиксируют уменьшение количества новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки заразились 394 человека и 217 выздоровели.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, общее количество инфицированных составляет 27 856 человек. В общем умерли от вируса 810 человек, в том числе за минувшие сутки - 13.

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Согласно данным ЦОС, больше всего болеют женщины (58%), а по возрастной категории - люди, которым 50-69 лет (37%).

Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область (3729) и город Киев (3523).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1175 случаев;

Волынская область - 1113 случаев;

Днепропетровская область - 971 случай;

Донецкая область - 235 случаев;

Житомирская область - 935 случаев;

Закарпатская область - 1425 случаев;

Запорожская область - 499 случаев;

Ивано-Франковская область - 1602 случая;

Кировоградская область - 562 случая;

м. Киев - 3523 случая;

Киевская область - 1836 случаев;

Львовская область - 2211 случаев;

Луганская область - 54 случая;

Николаевская область - 309 случаев;

Одесская область - 1010 случаев;

Полтавская область - 274 случая;

Ровенская область - 2094 случая;

Сумская область - 198 случаев;

Тернопольская область - 1305 случаев;

Харьковская область - 1305 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 518 случаев;

Черновицкая область - 3729 случаев;

Черкасская область - 490 случаев;

Черниговская область - 304 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 июня 2020 в Центр поступило 479 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 66 166 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, вчера за сутки зафиксировали 464 новых случая COVID-19.

Напомним, до этого в Украине три дня подряд фиксировали более 500 новых случаев коронавируса ежесуточно.

Ранее сообщалось, что в Кабмине не исключают замедления выхода из карантина.

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