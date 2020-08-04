В Украине количество инфицированных COVID-19 превысило 74 тысячи, более 40 тысяч - выздоровели: данные в регионах
В Украине за минувшие сутки, 3 августа, коронавирусное заболевание подтвердили в 1061 человека. Также известно, что 737 пациентов выздоровели, а 26 — умерли от осложнений.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно распространения коронавируса.
Читайте такжеВ Украине прогнозируют появление коллективного иммунитета вот коронавируса через час
Всего в Украине с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 74 219 человек. Из них 40 613 пациентов выздоровели, а 1 764 — умерли от осложнений. В настоящее время продолжают лечиться 31 842 человека.
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской (146), Харьковской (143), Ивано-Франковской (127) областях и в Киеве (108).
В Кировоградской и Херсонской области не выявили ни одного нового больного.
Всего проведено 1 081 146 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 2848;
- Волынская область — 4008;
- Днепропетровская область — 1459;
- Донецкая область — 903;
- Житомирская область — 1967;
- Закарпатская область — 5384;
- Запорожская область — 851;
- Ивано-Франковская область — 5041;
- Кировоградская область — 711;
- г. Киев — 8662;
- Киевская область — 3877;
- Львовская область — 10067;
- Луганская область — 130;
- Николаевская область — 648;
- Одесская область — 3545;
- Полтавская область — 466;
- Ривненская область — 6355;
- Сумская область — 560;
- Тернопольская область — 3121;
- Харьковская область — 4093;
- Херсонская область — 230;
- Хмельницкая область — 1200;
- Черновицкая область — 6229;
- Черкасская область — 955;
- Черниговская область — 909.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 04 августа 2020 года в Центр поступило 1408 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 127 719 сообщений о подозрении на COVID-19.
На данный момент суточный рекорд по количеству новых инфицированных зафиксировали 29 июля — тогда COVID-19 подтвердили в 1197 человек.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 3 августа зафиксировано 73 тыс. 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 738 летальных, 39 тыс. 876 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 990 новых случаев.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram