В Украине количество инфицированных COVID-19 превысило 74 тысячи, более 40 тысяч - выздоровели: данные в регионах

За сутки вновь более тысячи новых случаев COVID-19, больше всего — на Львовщине и Харьковщине.

В Украине за минувшие сутки, 3 августа, коронавирусное заболевание подтвердили в 1061 человека. Также известно, что 737 пациентов выздоровели, а 26 — умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно распространения коронавируса.

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Всего в Украине с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 74 219 человек. Из них 40 613 пациентов выздоровели, а 1 764 — умерли от осложнений. В настоящее время продолжают лечиться 31 842 человека.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской (146), Харьковской (143), Ивано-Франковской (127) областях и в Киеве (108).

В Кировоградской и Херсонской области не выявили ни одного нового больного.

Всего проведено 1 081 146 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 2848;

Волынская область — 4008;

Днепропетровская область — 1459;

Донецкая область — 903;

Житомирская область — 1967;

Закарпатская область — 5384;

Запорожская область — 851;

Ивано-Франковская область — 5041;

Кировоградская область — 711;

г. Киев — 8662;

Киевская область — 3877;

Львовская область — 10067;

Луганская область — 130;

Николаевская область — 648;

Одесская область — 3545;

Полтавская область — 466;

Ривненская область — 6355;

Сумская область — 560;

Тернопольская область — 3121;

Харьковская область — 4093;

Херсонская область — 230;

Хмельницкая область — 1200;

Черновицкая область — 6229;

Черкасская область — 955;

Черниговская область — 909.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 04 августа 2020 года в Центр поступило 1408 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 127 719 сообщений о подозрении на COVID-19.

На данный момент суточный рекорд по количеству новых инфицированных зафиксировали 29 июля — тогда COVID-19 подтвердили в 1197 человек.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 3 августа зафиксировано 73 тыс. 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 738 летальных, 39 тыс. 876 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 990 новых случаев.

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